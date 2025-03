The Pineapple Thief | due date in Italia

Leggi su Funweek.it

Forti del grande successo dell’ultimo album It Leads To This e del tour che li aveva portati innel 2024, Thetornano nel nostro Paese, nell’ambito del loro nuovo tour europeo. La band prog-rock britannica presenterà anche un nuovo EP, Last To Run, composto da brani inediti scritti e registrati durante le sessioni del loro full-length più recente. Lene previste sono due: venerdì 28 marzo all’Auditorium Parco Della Musica di Roma e sabato 29 all’Hall di Padova. In venticinque anni di carriera isono emersi come una delle band progressive rock più eccitanti ed influenti del ventunesimo secolo. La loro musica è una fusione di melodie seducenti, arrangiamenti complessi e testi che fanno riflettere, con brani ricchi di emozioni che parlano di introspezione, connessione tra umani e le costanti evoluzioni della vita.