Gamerbrain.net - The First Descendant: Interrotto il supporto su PS4 e Xbox One

Nexon ha annunciato ufficialmente che ilper Thesu PlayStation 4 eOne terminerà il 19 giugno 2025. Questa decisione arriva poco prima del primo anniversario del gioco e si inserisce in un piano di espansione che rende difficile mantenere aggiornate le versioni per le console di vecchia generazione.Il Percorso di TheLanciato nel 2024 come free-to-play per PC e console, Theha riscosso un grande successo iniziale, registrando oltre 10 milioni di giocatori nella prima settimana. Tuttavia, l’entusiasmo è andato scemando nel tempo. Secondo i dati di SteamDB, a febbraio 2025 il numero medio di giocatori attivi su Steam era di 8.227, un netto calo rispetto al picco di 123.352 utenti simultanei raggiunto a luglio 2024.Perché Nexon ha Preso Questa Decisione?Secondo quanto dichiarato da Nexon, la scelta di interrompere ilper le console old-gen è legata all’obiettivo di “migliorare la soddisfazione dei giocatori”.