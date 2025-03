Isaechia.it - The Couple, una coppia di Uomini e Donne e una famosa ex naufraga nel cast? Ecco di chi si tratta

Manca sempre meno al debutto di The, il nuovo prime time di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, che prenderà ufficialmente il via lunedì 7 aprile.Per quanto riguarda il, i primi nomi messi in circolo da Tv Blog sono stati Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet, a cui poi si sono aggiunte Corinne Clery ed Eva Henger.Ma non è tutto, perchè tra i concorrenti che potrebbero partecipare al programma, anche l’exde L’Isola dei Famosi Lory Del Santo, che in una puntata di Generazione Z ha rivelato a Monica Setta di essere stata contatta per partecipare insieme al fidanzato, Marco Cucolo:Per andare a Thedovrei cambiare fidanzato perché Marco non è tanto favorevole. Ci sto pensando, ma ogni volta che dico a Marco di fare insieme tv, lui si dimostra perplesso. Dovrei trovare qualcun altro con cui entrare in