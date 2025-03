Puntomagazine.it - Tg “Sguardi Metropolitani”, è on line la seconda puntata

La, curata dagli studenti dell’ITI Ferraris di Scampia e del liceo Cartesio di Villaricca, è disponibile sul canale YouTube della Città Metropolitana di NapoliÈ onsul canale Youtube della Città Metropolitana di Napoli ladi “” il format di informazione ideato da una rete di 26 istituti superiori del territorio provinciale e realizzato grazie al sostegno e alla collaborazione della Città Metropolitana di Napoli.Un telegiornale, pensato dagli studenti e interamente realizzato da loro sotto il coordinamento dell’ITI “Galileo Ferraris” di Scampia in collaborazione con l’ufficio stampa della Città Metropolitana di Napoli. In questale periferie urbane, tra luci e ombre.Gli alunni del Liceo Cartesio di Villaricca raccontano il loro accidentato viaggio dalla periferia al cuore della Città Metropolitana con un reportage dettagliato sui vari mezzi di trasporto con cui i ragazzi si muovono, mentre gli studenti dell’Iti Ferraris di Scampia hanno realizzato un servizio sul loro quartiere, Scampia, dove grazie ad alcuni progetti sociali, i giovani riescono a trovare le risorse per crescere e produrre bellezza.