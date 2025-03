Genovatoday.it - Tetti a fuoco, due incendi nella notte

Leggi su Genovatoday.it

Serata di lavoro per i vigili delper duesul tetto di due abitazioni, entrambi divampati intorno alle ore 20 di giovedì 6 marzo 2025. Il rogo, in un caso, si è sviluppate in via Fea a San Salvatore di Cogorno e i pompieri sono accorsi in massa sia da Chiavari che da Rapallo.