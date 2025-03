Tesoro di San Gennaro e complesso di Sant’Anna dei Lombardi | biglietto unico per due tesori d’arte

Leggi su Ildenaro.it

Da marzo è possibile visitare ildi Sane ilMonumentale dideiacquistando undi ingresso integrato per ammirare la storia, la cultura e l’arte custodite nei due siti storici nel cuore di Napoli.Il nuovocombinato offre al pubblico la possibilità di acquistare a un prezzo vantaggioso l’ingresso ai due musei, risparmiando rispetto all’acquisto dei singoli biglietti.L’ingressoa persona ha il costo speciale di € 15 (anziché € 19 ingressi singoli: € 13,00di Sane € 6,00Monumentale didei). Tariffe vantaggiose anche per ilridotto proposto a 10 euro, per le scuole a 7 euro e per famiglie di 3 persone ingresso a 30 €. Ingresso gratuito per bambini fino a 6 anni, guide turistiche e insegnanti di gruppi scolastici.