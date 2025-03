.com - Terza Categoria / Il programma della 21^giornata dei gironi C ed E

Leggi su .com

Big match Albacina-Real Sassoferrato, il Poggio San Marcello riparte dallo scontro diretto con la Valle Del Giano, il Maiolati Pianello in casa per tenere il distacco, il Largo Europa ospiteSerra Volante, l’Atletico 2008 insegue i playoff in casa e la Junior Jesina in trasferta a Fabriano mentre Cameratese-Junior Osimana è fondamentale per entrare in corsa; nel girone E l’AC Appignano deve tornare a vincere in casa contro l’SC ServiglianoVALLESINA, 7 marzo 2025-Settimana cruciale per la, arrivata alla sua ventunesima giornata. Un turno di campionato che può riaprire la corsa al titolo e fornire nuovi scenari per la lotta ai primi cinque posti, impossibile dunque da perdere per tifosi e appassionati.Albacina-Real Sassoferrato (Profilo Instagram Albacina)Il big match di giornata è sicuramente Albacina-Real Sassoferrato, con i fabrianesi che, dopo il pareggio ad Osimo, vogliono tornare subito alla vittoria per scavalcare i rivali al secondo posto.