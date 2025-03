Tvzap.it - Terremoto in Italia nella notte: la scossa sentita in diverse zone

Forte di oggi, venerdì 7 marzo 2025, in. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato l'evento sismico, che ha avuto una magnitudo come non si registrava da diversi giorni. Poco prima un'altra di breve intensità. nei Campi Flegrei di oggi C'è stata una forte di nei Campi Flegrei alle 00:38 di oggi, venerdì 7 marzo 2025. L'epicentro è stato registrato nei pressi di via Suolo San Gennaro. La magnitudo, fa sapere l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sul sito ufficiale dove vengono registrati tutti gli eventi sismici del nostro stivale, è stata di 3.