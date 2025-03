Thesocialpost.it - Terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 3.2 in piena notte

Una fortediha colpito l’area deinellatra giovedì 6 e venerdì 7 marzo 2025. L’epicentro è stato localizzato nei pressi di via Suolo San Gennaro, con unaregistrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) pari a 3.2. L’evento sismico si è verificato alle 00:38 ora locale, con una profondità di 0,81 km, risultando percepito distintamente dalla popolazione.L’evento e il timore di una ripresa del bradisismoGià poche ore prima, un’altradi2.1, accompagnata da un forte boato, aveva generato preoccupazione tra i residenti, alimentando i timori per una possibile ripresa dell’attività bradisismica. Nelle ultime settimane, infatti, la sequenza sismica nell’area si era in parte attenuata, con scosse di minore intensità.