Ternitoday.it - Terni, oltre 200 grammi di cocaina nascosti anche nelle sigarette elettroniche: arrestato 25enne

Leggi su Ternitoday.it

Nascondeva laall’interno delle. La polizia dihaunalbanese per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato lungo via Narni con addossoaddosso200di, già divisa in diverse decine di involucri.