Bergamonews.it - Tarlo asiatico, nuovo focolaio al Parco Callioni di Treviolo

dialdi. Il servizio fitosanitario di Regione Lombardia durante i sopralluoghi di verifica e sorveglianza dovuti alla scoperta di questo insetto nello scorso anno sui territori di Curno,e Bergamo ha individuato undidel fusto nele in alcune aree della frazione Roncola di. Purtroppo questa scoperta, secondo la specifica ordinanza regionale, comporta unintervento di abbattimento degli alberi risultati infetti, e di quelli ritenuti attaccabili e potenzialmente infetti nel raggio di cento metri.L’inizio dei lavori è fissato per il 17 marzo: sarà necessaria, per motivi di sicurezza, la chiusura di un mese del. Il taglio di piante avverrà all’interno dell’alveo e sulla sponda sinistra del fiume Brembo, di proprietà demaniale.