"Take Care – La garza come cura": immagini e storie di necessità e speranza in una mostra dedicata alle donne

Bergamo. Dopo l’esperienza del #ProgettoRitratti,fotografica multimediale esposta anche a Bergamo nel 2023 in occasione dell’Anno della Capitale della Cultura di Bergamo e Brescia, Arrigoni e Cooperativa di Bessimo tornano insieme a Bergamo per proporre un’esposizione complessa e articolata sul tema della: “– Ladi”.“L’idea alla base del progetto – spiega Arrigoni – è nata da una riflessione sulla storia della, un materiale che, nel corso del Novecento, si è evoluto in maniera cruciale per rispondereesigenze della medicina moderna. La sua centralità nelladelle ferite, nella prevenzione delle infezioni e nelle procedure chirurgiche, ne ha fatto un elemento cardine della pratica medica.