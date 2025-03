Secoloditalia.it - Tajani alle sinistre: “Chi è contro il piano è contro la Ue. Non si può essere europeisti à la carte”

Leggi su Secoloditalia.it

All’indomani del via libera informale dei 27 al nuovodi difesa europeo emergono plasticamente contorsioni e ipocrisie delle. Pronte a sventolare la bandiera blu di Bruxellesl’odiato Donald Trump salvo intonare la litania del pacifismo senza se e senza davanti alla sfida di implementare la difesa comune. Leggere le dichiarazioni in salsa grillina di Elly Schleinil “pericoloso riarmo” per credere.: non si puòà la“Chi èla difesa europea non è abbastanza europeista perché non si puòà la, per strumentalizzare l’europeismo e dire ‘voi non siete'”. A sbugiardare glia corrente alternata è il ministro Antonio, reduce dal consiglio europeo nel quale, insieme alla premier Meloni, ha tracciato la linea italiana.