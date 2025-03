Quifinanza.it - Taglio dei tassi, la rata dei mutui ora costa 203 euro in meno l’anno

La Bce ha abbassato il tasso sui depositi di 25 punti base, portandolo al 2,50% rispetto al 2,75% precedente. Anche il tasso sulle operazioni di rifinanziamento è sceso al 2,65% dal 2,90%, mentre quello sui prestiti marginali è stato ridotto al 2,90% dal 3,15%. Questo provvedimento avrà “un impatto significativo sulle rate dei, con risparmi variabili in base all’importo finanziato e alla dudel prestito”, come evidenziato da una ricerca condotta dalla Fabi, il sindacato autonomo dei bancari.Restano i dubbi per il futuro visti i dazi di Trump“L’economia fronteggia perduranti difficoltà e i nostri esperti hanno nuovamente corretto al ribasso le proiezioni di crescita – scrive la Banca centralepea nel comunicato al termine del consiglio direttivo – La politica monetaria sta diventandorestrittiva in modo significativo”.