Lanazione.it - Taglia più in alto con meno fatica: asta telescopica Aostok da 2m per potatori elettrici e mini motoseghe

Leggi su Lanazione.it

L’da 2 metri è l’accessorio ideale per chi utilizza, permettendo di raggiungere rami alti senza bisogno di scale. Realizzata in alluo leggero e resistente, è dotata di una testa girevole a 180° per garantire massima precisione nei tagli. Ora si trova su Amazon a 66,49€, grazie a un’offerta a tempo con sconto del 5%, questaè perfetta per lavori di giardinaggio, potatura e manutenzione di alberi. Acquistala al miglior prezzo su Amazonperin offerta su Amazon a 66,49€ L’è progettata per essere compatibile con, oltre ad altri modelli con attacco da 50mm e. Questo la rende versatile e adattabile a diverse esigenze di potatura, permettendo di lavorare in sicurezza e con maggiore comodità.