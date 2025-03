Ilnapolista.it - Szczesny è ormai un ex ritirato: il Barcellona vorrebbe rinnovargli il contratto (Mundo Deportivo)

Wojciechavevadeciso di ritirarsi dopo l’ultima esperienza alla Juventus; l’infortunio di Ter Stegen al, però, ha cambiato i suoi piani. Il club blaugrana ha contattato il portiere polacco per fare il secondo di Inaki Pena, maè diventato un titolare fisso per Hansi Flick. E ora il Barça sta pensando di rinnovare il suodi un ulteriore anno.si eraa giugno e ora potrebbe rinnovare colSecondo quanto riportato dal:«Il meglio deve ancora venire per me», ha dichiarato il portiere dopo il match contro il Benfica. E’ diventando l’eroe del Barça in Champions ed è stata l’ottava partita in cui non ha subito gol dal suo debutto in blaugrana. Ha illuminato lo stadio con otto parate decisive. Ma al di là dei suoi interventi coi guantoni, ha offerto anche buone prestazioni con i piedi.