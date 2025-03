Thesocialpost.it - Surgelati, dall’acquisto alla cottura: i trucchi e i consigli per usarli al meglio (e sprecare meno)

sono molto apprezzati dagli italiani grazieloro praticità, sicurezza, valore nutrizionale e facilità di preparazione. Inoltre, contribuiscono a ridurre gli sprechi alimentari, con benefici sia per il portafoglio che per l’ambiente. Minestroni, filetti di orata, petti di pollo, ma anche broccoli, funghi e carote: gli italiani sembrano sempre più affezionati ai prodotti congelati, che permettono di preparare pasti in modo rapido e senza rinunciarequalità. “Gli alimentisono sicuri, salutari, nutrienti, sempre disponibili e facili da cucinare”, afferma a La Stampa Giorgio Donegani, presidente dell’Istituto Italiano Alimenti. “Inoltre, consentono di ridurre gli sprechi alimentari, con vantaggi economici e ambientali”. Non tutti, però, li “utilizzano” nel modo corretto.