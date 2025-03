Superman | Warner Bros respinge la causa che avrebbe bloccato l’uscita del film in alcuni paesi

Leggi su Cinefilos.it

lachedelinLa. Discovery ha fatto una mossa fondamentale per assicurarsi chedinon sia influenzata da una disputa legale. Ildi James Gunn è importante per ladal punto di vista finanziario e creativo per il resto del nuovo Universo DC. Gunn ha già detto che tutti i piani del franchise si concretizzeranno solo sesarà un successo, poiché ildeve avere un buon riscontro al botteghino per garantire la realizzazione di altri progetti del DCU. Per questo motivo,deve essere distribuito in tutti i mercati possibili, cosa che potrebbe non accadere adi unalegale.Secondo Variety, la. Discovery e la DC Comics si sono mosse per porre fine alla disputa sulla possibilità di distribuireinchiave, cercando di far decadere lasui diritti d’autore del personaggio.