Viterbotoday.it - Superenalotto, a Zepponami un 5 da record

Leggi su Viterbotoday.it

Ilpremia il Lazio. Nel concorso di giovedì 6 marzo, come riporta Agipronews, a Montefiascone, in provincia di Viterbo, centrato un “5” da 19mila 757,69 euro presso la tabaccheria Vintage Smoke in via, 50. L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15.