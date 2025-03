Sololaroma.it - Super Angelino, primo gol in carriera di destro: dalla Roma al sogno Spagna

Doveva essere un match estremamente faticoso e così è stato, ma lailobiettivo lo ha ottenuto: presentarsi al San Mames di Bilbao con un vantaggio, anche se minimo, in ottica qualificazione ai quarti di Europa League. Un 2-1 rifilato all’Athletic di tutto cuore e grinta, caratteristiche ritrovate grazie al lavoro spaziale di Ranieri, che ha rivitalizzato di fatto tutta la rosa. L’immagine della rinascita giallorossa sta soprattutto in un, un giocatore che può essere a tutti gli effetti considerato uno degli esterni al momento più forti d’Europa.Il laterale spagnolo è da mesi uno dei migliori in campo in ogni partita, ed anche i numeri parlano per lui: in 39 presenze stagionali, 6 assist, da chi padroneggia l’ormai rara arte del cross perfetto, e ben 4 reti, tutte messe a referto nell’ultimo mese abbondante, da quello all’Eintracht Francoforte il 30 gennaio all’ultimo all’Athletic, passando per Napoli e Monza.