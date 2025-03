Riminitoday.it - Sul tratto riminese dell'autostrada A14 attivi i nuovi tutor 3.0: come funzionano e quando scatta la multa

Leggi su Riminitoday.it

Sulla trattale, lungo la A14, dalla giornata di venerdì (7 marzo) entrano in funzione i3.0. In particolare sulla A14 le tratte interessate sono Pesaro-Cattolica, Riccione-Cattolica e Riccione-Rimini Sud (in entrambi i sensi). La scelta non è casuale e mira a.