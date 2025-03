Lapresse.it - Sud Corea: revocati gli arresti per il presidente Yoon Suk Yeol

Leggi su Lapresse.it

Ilsudno sotto impeachmentSukè stato rilasciato dalla custodia cautelare dopo che un tribunale ha accettato la sua richiesta di annullare il suo arresto per la sua breve imposizione della legge marziale. La decisione della Corte distrettuale centrale di Seul consentirà adi sostenere il processo a suo carico per l‘imposizione della legge marziale, avvenuta il 3 dicembre scorso, senza essere fisicamente detenuto.aveva presentato la richiesta alla Corte distrettuale centrale di Seoul il mese scorso, sostenendo che “la sua incriminazione per la dichiarazione di legge marziale del 3 dicembre era illegale”.La decisione della CorteLa Corte distrettuale centrale di Seul ha dichiarato di aver accettato la richiesta didi essere rilasciato perché il periodo legale del suo arresto formale è scaduto prima della sua incriminazione a fine gennaio.