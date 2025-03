Lanotiziagiornale.it - “Subito una commissione d’inchiesta sull’urbanistica per fare luce su quanto successo a Milano in questi anni”. Parla il segretario Uil, Vizza

Dopo lo scandalo Salva-, “serve unadella città”. A gridarlo è EnricoGenerale della Uil Lombardia., è sorpreso dalle rivelazioni della Magistratura milanese sull’edilizia?Non siamo sorpresi perché come tanti sapevamo delle inchieste e del lavoro che stava facendo la procura. Sono semmai sconcertato. In un momento in cui, in questa città, ogni giorno registriamo forti difficoltà per i lavoratori, con concorsi pubblici che vanno deserti, una situazione di lavoro sempre più povero e con salari bassi, leggere di queste spartizioni sugli interventi immobiliari mette davvero rabbia.Ieri ha invocato una “, che benefici potrebbe portare?Ora si deveun passo avanti. Significa che la politica dovrebbe prendere atto che ha fallito su situazioni di cui abbiamo più volte sollevato la criticità.