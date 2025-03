Stretto di Messina Open Fiber perfeziona test da 816 terabit secondo

Unlimitednews.it - Stretto di Messina, Open Fiber perfeziona test da 81,6 terabit/secondo

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Un ponte digitale da 81,6alsullodi. Affidabile, sostenibile e ad altissima capacità. Un deciso passo avanti tecnologico, fondamentale per supportare le novità presenti e future provenienti dal mondo dell’informatica e delle telecomunicazioni., fin dalla sua nascita pioniera nel campo delle innovazioni digitali al servizio di famiglie e imprese, è il primo operatore wholesale a livello globale “ad aver completato una sperimentazione in grado di rivoluzionare le modalità di trasmissione dati in modo ancora più performante e sostenibile”, si legge in una nota -. Ilè stato eseguito con successo lungo Zion, la rete nazionale di trasporto targata, in particolar modo sulla tratta che congiunge la penisola alla Sicilia passando proprio attraverso lodi