Sport.quotidiano.net - Strade Bianche: percorso, favoriti e orari tv. Pogacar c’è

Bologna, 7 marzo 2025 – Tadejcontro tutti. Si può riassumere così la prima grande classica del ciclismo. Leaprono definitivamente il calendario di marzo, con alle viste anche la Milano Sanremo, grazie ai suoi tradizionali sterrati e l’arrivo nella mitologica Piazza del Campo. Lo sloveno, da campione in carica e campione del mondo, sarà al via per difendere la vittoria del 2024 e per conquistare la terzadella carriera al pari di Fabian Cancellara, che l’ha vinta nel 2008, 2012 e 2016. Il tris garantirebbe allo sloveno pure un cippo dedicato e sarà lui la grande star della competizione. Ma attenzione a qualche rivale accreditato, a partire da Thomas Pidcock, altro ex vincitore, che peraltro ha pure cambiato squadra. Ciclismo, Vingegaard sulla caduta del 2024: “È stata più grave di quanto la gente pensi” IlSaranno 213 i chilometri totali da Siena a Piazza del Campo per l’edizione 2025 delle