Lanazione.it - Strade Bianche: la festa di Siena. Fidanzati famosi in gara, Pogacar e Zigart entrambi al via

, 7 marzo 2025 – Sono sorridenti ed emozionati: ci sono duemoltoal via della: unache nel panorama del ciclismo acquista anno dopo anno sempre più interesse. Ormai una “classica” potremmo dire. E al via ci sono anche loro. Tadej, reduce da una stagione clamorosa, con la vittoria tra l’altro della maglia di campione del mondo e la fidanzata Urška Žigart, slovena come il compagno, anche lei un nome di primo piano del ciclismo femminile. Posano sorridenti per i fotografi, apparentemente tranquilli rispetto alla fatica che nella giornata di sabato dovranno fare. Lafemminile parte alle 9.45, quella maschile alle 11.20. I duesi sono presi i riflettori alla presentazione delle squadre, avvenuta con una grandedi piazza nel pomeriggio di venerdì 7 marzo.