Stop alle lettere in Danimarca chiude il servizio postale danese | Attività insostenibile

Leggi su Open.online

Caro amico ti scrivo, ma non se sei in. A causa della «crescente digitalizzazione», PostNord – il– ha annunciato che consegnerà l’ultima lettera a fine 2025. Dal 2026, insomma, si concentrerà solo sulla consegna dei pacchi adeguandosi così ai tempi che corrono e cambiano. A pagare dazio, però, non sono solo le 1.500 storiche cassette postali rosse che verranno sradicate dstrade, ma anche i 1.500 posti di lavoro che scompariranno sotto l’accetta della modernità. Anche se, in realtà, la posta scritta a mano e stampata continuerà lo stesso a circolare nel Paese.Quattrocento anni di, ma ora «dobbiamo adattarci»Una storia centenaria che termina di punto in bianco, ilaveva consegnato la sua prima lettera a Copenaghen nel lontanissimo 1624.