Messinatoday.it - Stop al servizio tranviario, come cambiano i trasporti in città: le navette di Atm

Leggi su Messinatoday.it

Si è svolto stamattina a palazzo Zanca un tavolo tecnico tra Comune e Atm per decidere le misure da adottare in vista dei lavori di riqualificazione della linea tranviaria, che comporteranno la sospensione del tram per almeno un anno. All’incontro hanno partecipato il vicesindaco Salvatore.