Quifinanza.it - Stop ai dazi, Trump risparmia Messico e Canada per un mese: cosa c’è dietro la sospensione

Arriva ancora unaper la maggior parte deisufino al 2 aprile. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald, dopo un colloquio con la presidente messicana Claudia Sheinbaum.ha dichiarato su Truth di aver concordato che ilnon sarà soggetto asu alcun prodotto incluso nell’accordo commerciale fino a quella data. La misura prevede unatemporanea delle tariffe del 25% su tutti i settori e i beni coperti dall’Usmca (United States-Mexico-Agreement), il trattato di libero scambio nordamericano.Lofino al 2 aprile“L’ho fatto – ha dichiarato il tycoon – per rispetto di Sheinbaum. Il nostro rapporto è stato molto buono e stiamo lavorando duramente, insieme, al confine per impedire agli immigrati clandestini di entrare negli Stati Uniti e per fermare il fentanyl“.