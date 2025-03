Livornotoday.it - Stop a treni, autostrade e sanità: sabato 8 marzo è sciopero generale. La mappa dei disagi

Leggi su Livornotoday.it

in vista per domani,, a causa delloproclamato da diverse sigle sindacali proprio in occasione della Giornata internazionale della donna. A indire l'astensione dal lavoro in molti settori, sia pubblici che privati, sono state le sigle Usi-Cit, Slai-Cobas.