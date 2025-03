Zonawrestling.net - Stevie Richards:”Cody avrebbe dovuto alzarsi e massacrare Travis Scott per insegnargli una lezione”

Leggi su Zonawrestling.net

I fan sono rimasti scioccati a Elimination Chamber quando John Cena ha effettuato un heel turn e si è alleato con The Rock. Il rapperè stato coinvolto nel momento sorprendente, ma ha ferito gravementeRhodes, rompendogli il timpano. Ora sembra chesia stato pesantemente criticato per le sue azioni.Parlando al TheShow,ha affermato cheha distolto tutta l’attenzione da ciò che davvero contava, concentrandosi su se stesso invece che sul main event di WrestleMania 41. Ha detto chenon ha capito quanto siano necessarie abilità ed esperienza per lottare in sicurezza:“ha diviso l’attenzione.ha distolto tutta l’attenzione dalla cosa più importante in vista del main event di WrestleMania 41, non 42.