Stellantis, la storica palazzina di Mirafiori operativa nel 2027. E la nuova Panda sarà prodotta a Pomigliano dal 2030

LaCentrale del complesso industriale di, fra gli edifici più iconici dell’industria italiana e sededel Gruppo Fiat, tornerà attiva entro il: la sua riqualificazione partirà con i progetti tecnici tra aprile e maggio di quest’anno, in contemporanea con i lavori per l’installazione dellalinea produttiva della 500 ibrida.Lo ha annunciato Fiat, ricordando come l’edificio sia stato realizzato nel 1939 e sia stato “cabina di regia”per la produzione di quasi 29 milioni di vetture a Torino. La rinnovataanche amica dell’ambiente grazie all’integrazione di pannelli fotovoltaici nell’architettura e impiego di tecnologie di ventilazione a bassissimo consumo.“Con questo progetto, siamo orgogliosi di dare unavita ad un nostro edificio iconico, un vero e proprio simbolo dell’auto italiana nel mondo, proiettandolo nel futuro”, commenta Jean-Philippe Imparato, Responsabile delle attività europee di: “Al contempo vogliamo contribuire a ridurre le emissioni di carbonio dell’Azienda, tramite soluzioni tecniche e tecnologiche all’avanguardia.