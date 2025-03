Tvplay.it - Stefano Sorrentino a TvPlay: “Caprile è fortissimo, può diventare il portiere titolare della Nazionale. Mi piacerebbe giocare in King’s League”

L’ex, tra le altre di Palermo e Chievo,è intervenuto in diretta suin diretta su.it“A LUCIANO DAVANO MOLTO FASTIDIO LE BATTUTE SUL NOME” – “Luciano/Eriberto al Chievo? Io non ero ancora arrivato quando ci fu il caso del nome. Quello che vi posso dire che a lui dava molto fastidio se si scherzava sul nome. Non prendeva affatto bene le battute in merito”.“ACERBI ERA GIA’ MOLTO FORTE AL CHIEVO” – “Acerbi? Ci ho giocato al Chievo, anche all’epoca si capiva che fosse veramente forte come difensore. L’unica cosa che era veramente folle, molto esuberante. Quell’anno poi perse il padre e da lì capì molte cosevita, il suo atteggiamento cambiò e successivamente andò al Milan”.“ZAMPARINI ERA VERAMENTE UNA PERSONA PARTICOLARE” – “Zamparini? Persona veramente particolare.