Iltempo.it - Stefano De Martino e quella colazione con la vecchia fiamma: come li hanno paparazzati

De, da quando ha chiuso definitivamente il matrimonio con Belén Rodríguez, non ha mai ufficializzato una nuova relazione, pur rimanendo costantemente al centro del gossip. Negli ultimi mesi si è costantemente parlato di ipotetiche frequentazioni del ballerino, oltre ad un possibile ritorno dicon Alessia Marcuzzi e con Emma Marrone, l'ex fidanzata lasciata nel 2012 prima dell'inizio della storia con Belén. Recentemente, al conduttore napoletano è stato attribuito anche un flirt con l'attrice e imitatrice Amelia Villano (ospite di “Stasera tutto e possibile”, condotto dal ballerino partenopeo), ma in nessuno di questi casi Deha confermato o smentito. E poi l'ultima: è bastata unaa Milano per riaccendere le voci su un possibile ritorno dicon Gilda Ambrosio, stilista e influencer che Deconosce da molti anni.