Stefano De Martino e i gossip sulla nuova fidanzata | con chi è stato paparazzato

Detorna al centro del. Il conduttore di Affari Tuoi èa Milano in compagnia di Gilda Ambrosio, ex flirt e designer di moda. I due hanno sempre dichiarato di essere rimasti amici, ma il loro incontro ha fatto discutere. Intanto, Deavvianche con un’altra sua ex, Emma Marrone. Le nuove indiscrezioni alimentano le ipotesi su possibili ritorni di fiamma. Scopriamo insieme cosa è accaduto nel dettaglio.Dee Gilda Ambrosio: un incontro sospettoSecondo il magazine Chi,Dee Gilda Ambrosio sono stati visti insieme in un locale a Milano. Il loro incontro, apparentemente amichevole, ha attirato l’attenzione dei paparazzi. Il settimanale ha descritto la reazione del conduttore come piuttosto nervosa. “Denon ha preso bene la presenza dei fotografi e ha tentato di defilarsi con discrezione, salutando con la mano da dietro la vetrata del locale”.