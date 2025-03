Ilgiorno.it - Stefano Conti libero, l’avvocato Antonio Randazzo: “Dalla richiesta di 30 anni all’assoluzione piena. Ora aspettiamo la Corte di Strasburgo”

Varedo (Monza e Brianza), 7 marzo 2025 – “La chiamata mi è arrivata innotte, alle 2. ci ho messo un po’ a rispondere e le prime parole sono state: ‘ma ti rendi conto! Assoluzione, non so nemmeno se essere felice o incazzato per tutto quello che mi è stato fatto patire”.dall’Italia non sta più nella pelle., il broker brianzolo di 40detenuto per 423 giorni in uno dei carceri più duri del mondo, la prigione de La Joia a Panama con l’accusa di tratta di persone a scopi sessuali, è stato assolto. Con formula. La sentenza era prevista per giovedì, ma a sorpresa il Tribunale di Panama, dopo un processo cominciato il 12 febbraio, ha anticipato tutti e ieri alle 20 ora di Panama ha assolto l’imputato con formulaera stato arrestato duee mezzo fa e rinchiuso in mezzo a topi scarafaggi, sanguisughe, aveva assistito a 4 omicidi e innumerevoli scontri e ferimenti all’interno di un carcere da 5mila detenuti terra di nessuno, in condizioni igieniche e sanitarie precarie, senza acqua se non un’ora al giorno.