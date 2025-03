Ilgiorno.it - Stefano Conti libero dopo 423 giorni di carcere duro a Panama. Cadute tutte le accuse contro il brianzolo

Cesano Maderno (Monza e Brianza), 7 marzo 2025 -423nell’inferno di unpanamense. Il traderè stato assolto perché “il fatto non sussiste”. Lo ha stabilito il tribunale di, paese dove il 40enne è stato detenuto per 423neldi massima sicurezza di La Joya, in una cella condivisa con altri 25 detenuti. Cresciuto a Cesano Maderno ma residente aera stato arrestato nel paese centroamericano il 15 agosto del 2022, accusato di tratta di esseri umani a scopo sessuale.false perché le presunte vittime avevano ritrattato, sostenendo di aver subito pressioni dalla polizia panamense. “aver rischiato 30 anni di galera e averne trascorsi quasi due in una prigione di massima sicurezza ain regime dipreventivo,è stato dichiarato innocente”, ha detto Andrea Di Giuseppe, parlamentare di Fratelli d'Italia eletto nella circoscrizione Centro e Nord America.