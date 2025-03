Ilgiorno.it - Stefano Conti assolto dopo 423 giorni in cella a Panama: “In carcere omicidi e sparatorie, ora sono libero ma ho ancora paura”

Varedo (Monza Brianza) - “stati i 20 minuti più lunghi della mia vita. La giudice ha cominciato a leggere la sentenza ma non capivo niente. Non arrivava al punto. Finché ho sentito e capito quella parola:”. Fine di un incubo giovedì sera. Ore venti secondo il fuso orario di, le due del mattino in Italia., trader brianzolo di 40 anni, ultimo domicilio italiano a Varedo, da sette anni nel Paese caraibico, vienecon formula piena dall’accusa di tratta di esseri umani a scopo sessuale.423diin una delle prigioni peggiori del mondo, e quattro mesi ai domiciliari al Trump Palace diCity. Rischiava 30 anni di reclusione. La voce dial telefono èimpastata. “Ho festeggiato. Ho bevuto tanto, di tutto, credo di aver bevuto anche la benzina della mia macchina (ride).