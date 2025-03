.com - Stats Perform vince il primo round in tribunale contro Lega Serie A

Leggi su .com

toc (Adnkronos) –, società specializzata nella raccolta e distribuzione di dati sportivi ellata dal fondo Vista Private Equity, ottiene una prima vittoriale nello scon laA. Ildi Milano ha infatti respinto il ricorso cautelare presentato dalla, che chiedeva l’esecuzione immediata del contratto di licenza e servizi, sancendo così unsuccesso per l’azienda anglosassone. La disputa, in cuiè assistita dagli avvocati Roberto Argeri e Carlo Santoro dello studiole Cleary Gottlieb, riguarda la gestione dei diritti ufficiali relativi ai dati delle competizioni calcistiche italiane per il periodo 2024-2029, per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro in cinque anni. La vicenda nasce dalla procedura competitiva avviata dallaA per l’assegnazione dei diritti di raccolta e distribuzione dei dati ufficiali del massimo campionato italiano.