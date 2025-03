Thesocialpost.it - Stato di emergenza per il sistema ospedaliero in Calabria: la decisione del governo

Leggi su Thesocialpost.it

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di dichiarare lodiper una durata di dodici mesi, in risposta alla situazione di criticità riguardante ildella Regione, come comunicato da Palazzo Chigi. Inoltre, èproclamato un ulterioredidi dodici mesi in seguito agli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito il comune di Albenga, in provincia di Savona, tra il 5 e l’8 settembre 2024, e le aree della città metropolitana di Genova e della provincia di Savona nei giorni 16, 17, 26 e 27 ottobre 2024.Per affrontare le necessità urgenti, èprevisto uno stanziamento di 16.130.000 euro, attingendo dal Fondo per le emergenze nazionali.L'articolodiper ilin: ladelproviene da The Social Post.