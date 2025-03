Ilfattoquotidiano.it - “Stato di emergenza per il sistema ospedaliero della Calabria”: la decisione del governo per velocizzare i lavori con i fondi del Pnrr

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La “situazione di criticità in atto” nella sanità ha spinto ila dichiarare lo “di” per un anno delRegione. È un provvedimento capitale quello deciso dal Consiglio dei ministri durante l’ultima riunione a Palazzo Chigi per accelerare l’ammodernamentorete regionale con idel.La crisi degli ospedaliregione nel mettere a terra iconnessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza ha spinto ila intervenire a gamba tesa dichiarando quella condizione giuridica che solitamente viene attivata in caso di eventi eccezionali, come terremoti e altre crisi improvvise, poiché permette di derogare le norme di legge e i vincoli di bilancio essendo necessario agire con urgenza e con poteri straordinari.Sarà quindi nominato un commissario straordinario che dovrà approntare un piano per interventi di riqualificazionerete ospedaliera calabrese, anche infrastrutturali.