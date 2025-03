Quotidiano.net - Starship esplosa in volo: il secondo fallimento consecutivo di SpaceX

La notte tra giovedì 6 e venerdì 7 marzo 2025, la capsuladiha subito un destino infausto, esplodendo inpochi minuti dopo il decollo dalle strutture di Boca Chica, in Texas. Questo incidente segna ilper il programma di Elon Musk, che mira a inviare esseri umani su Marte all'inizio del prossimo decennio. Dettagli dell'Incidente Il razzo Super Heavy, che costituisce il primo stadio di, ha completato con successo la sua fase di rientro sulla Terra, come previsto. Tuttavia, la capsulaha incontrato problemi critici poco dopo il distacco dal booster., "il veicolo ha subito un rapido smontaggio non programmato e il contatto è stato perso" a causa di un problema energetico nella sezione posteriore, che ha portato alla perdita di diversi motori Raptor e alla conseguente perdita di controllo dell'assetto.