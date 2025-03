Ilrestodelcarlino.it - Star di Onlyfans e Mondo Cam Girls evade il Fisco per 110mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 7 marzo 2025 – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale Ferrara ha eseguito una verifica fiscale nei confronti di una nota digital content creator per adulti della provincia estense, operante sui sitiCam. I militari del Gruppo Ferrara, a seguito della consultazione delle banche dati in uso al Corpo e dei social di comune utilizzo, hanno individuato e sottoposto a controllo la professionista rilevando che, negli anni dal 2018 al 2023, non ha dichiarato compensi quantificati in oltre. Dagli accertamenti eseguiti è emerso che i proventi derivavano dal pagamento, da parte degli utenti, di abbonamenti e singoli contenuti digitali (quali video e/o foto) precaricati sui citati siti per adulti o da show eseguiti a favore di singoli soggetti che interagivano direttamente con la content creator.