Cultweb.it - Stanley Kubrick è stato davvero il più grande regista del mondo?

2001: Odissea nello spazio, Spartacus, Full Metal Jacket, Shining, Arancia Meccanica: sono solo alcuni dei capolavori nati dal genio visionario di, capace con soli 13 film di confrontarsi con una gran varietà di generi diversi e scrivere capitoli indelebili di storia del cinema. Il suo collega Christopher Nolan, non esattamente il primo arrivato, lo considera il suo piùmaestro e il piùdel, ma lo è? Potrete farvi un’opinione a riguardo con questo articolo.nasce a Manhattan nel 1928 e fin da piccolo mostra un forte interesse per la fotografia, grazie al padre che gli regala una macchina fotografica, e per gli scacchi, con le cui gare si guadagnerà da vivere tempo dopo. Dopo il diploma trascorre gran parte delle sue serate a guardare vecchi film al MOMA di New York e frequenta l’accademia di arte cinematografica per fare del cinema il suo mestiere a tempo pieno.