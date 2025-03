Liberoquotidiano.it - Spose bambine incinte a 15 anni: vergogna nel campo rom, interviene Del Debbio | Video

"Una bambina ridotta ad oggetto, a contare è solo la potenza sessuale del ragazzo": Dritto e Rovescio, la trasmissione condotta da Paolo Delsu Rete 4, ha dedicato un servizio alla concezione delle ragazzine nei campi rom. In un'intercettazione, in particolare, si sente una sposa bambina che dice di essere rimasta incinta dopo un aborto. Di tutta risposta, la cognata esalta la virilità del ragazzo. "Mi dovevano venire le mie cose, hanno preso subito l'appuntamento col ginecologo che ha fatto i complimenti al mio ragazzo", ha detto la bambina. "E' forte mio fratello eh?", ha risposto la cognata. "Ha detto che è assurdo, le ragazze che abortiscono non possono restaresubito", "Eh mio fratello è potente". L'inviato della trasmissione poi è entrato in uno dei campi rom di Latina per fare qualche domanda sull'argomento.