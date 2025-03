Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 7 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sul Masters1000 di Indian Wells con gli esordi di Matteo Berrettini e di Lorenzo Musetti, oltre al secondo incontro del percorso di Elisabetta Cocciaretto nel tabellone femminile. Azzurri a caccia del successo, mentre per la marchigiana sarà dura contro la ceca Karolina Mukova.Tengono banco gliinvernali con i Mondiali di sci nordico di scena a Trondheim (Norvegia) e la Coppa del Mondo di sci alpino con la prima discesa libera maschile a Kvitfjell, sempre sulle nevi norvegesi. Attenzione poi all’Eurolega di basket con la Virtus Bologna in campo e tanto calcio.