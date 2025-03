Bergamonews.it - Sport e inclusione, il progetto di Fae Technology per il welfare aziendale

Leggi su Bergamonews.it

Gazzaniga. Superare i propri limiti e mettersi in gioco in una sfida inedita, sperimentando modelli di leadership condivisa. Sono gli elementi alla base di “In Fae We Run”, illanciato in queste settimane da Fae, realtà industriale bergamasca che opera nel settore dell’elettronica.L’iniziativa si inserisce all’interno del piano dipromosso dalla società per il benessere dei propri collaboratori. Avviato nel mese di ottobre, ilha accompagnato i collaboratori della ditta verso un obiettivo comune: la partecipazione alla Brescia Art Half Marathon, che si svolgerà domenica 9 marzo.“Ci siamo proposti come campo da gioco in cui le persone possono mettersi alla prova sfidando i propri limiti – dichiara Gianmarco Lanza, presidente e amministratore delegato di Fae-.