Padovaoggi.it - Spiava il cellulare della moglie e decideva il suo look prima di uscire: denunciato

Leggi su Padovaoggi.it

Dall'inizio dell'anno sono stati emessi dal questoreprovincia di Padova Marco Odorisio 30 ammonimenti per violenza domestica e 16 ammonimenti per atti persecutori per complessive 46 misure personali di prevenzione eseguite. Si è potuti arrivare a questi numeri a seguito di analisi dei dati.