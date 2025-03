Sport.periodicodaily.com - Spezia vs Pisa: le probabili formazioni

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano la seconda e la terza forza della cadetteria, e l’esito del risultato determinerà probabilmente chi raggiungerà direttamente la promozione.vssi giocherà domenica 9 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Picco.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI liguri stanno vivendo un momento di flessione con la vittoria che manca da cinque turni, nei quali hanno ottenuto tre pareggi ed una sconfitta, che avrebbero permesso di accorciare sulche li sopravanza al secondo posto di sei lunghezze. La squadra di D’Angelo ha comunque la possibilità di rifarsi e accorciare il divario contro quelli che saranno i contendenti per raggiungere la promozione diretta.Anche i nerazzurri hanno rallentato perdendo due partite nelle ultime quattro giornate.