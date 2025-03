Bergamonews.it - Spettacoli, letture e musica: la festa della donna in Bergamasca

L’8 marzo ricorre la Giornata internazionale. Ogni anno questa data sottolinea l’importanzalotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro emancipazione, ricordando le conquiste sociali, economiche e politiche e portando l’attenzione su questioni come l’uguaglianza di genere, i diritti, le discriminazioni e le violenze contro le donne.Sono numerose le iniziative organizzate inin questa occasione, sia a livello aggregativo sia per riflettere.Ecco gli appuntamenti.BERGAMOVenerdì 7 marzo alle 20.45 al Cinema del Borgo, a Bergamo, verrà proposta la visione del film “Tatami – Unain lotta per la libertà”, di Zahra Amir Ebrahimi e Guy Nattiv.La splendida dichiarazione di coraggio di unadestinata a fare storia, sullo sfondo delle tensioni esistenti tra Iran e Israele.